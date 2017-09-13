Возведенный на средства от «Платона» мост открыли в Ростове-на-Дону

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Ростов-на-Дону, 13 сентября. В день 80-летия Ростовской области состоялось открытие Ворошиловского моста. Движение запущено по всем шести полосам.

Пропускная способность объекта составляет более 70 тысяч автомобилей в сутки, сообщает ТАСС. Мост является одним из главных символов Ростова-на-Дону. В феврале 2014 года его закрыли и полностью демонтировали.

На реконструкцию правительство выделило полтора миллиарда рублей из средств, которые перечислили грузоперевозчики через государственную систему «Платон». Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что именно это дополнительное и необходимое финансирование позволило региону завершить все работы в срок.