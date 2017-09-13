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Эксперт объяснил, как подорожание сигарет отразится на системе здравоохранения РФ
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    Эксперт объяснил, как подорожание сигарет отразится на системе здравоохранения РФ

    12:37  13 Сентября 2017
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    Эксперт объяснил, подорожание сигарет отразится на системе здравоохранения РФ

    Евразийская антитабачная коалиция (ЕАК) направила главе Кабмина РФ Дмитрию Медведеву обращение, в котором просит его увеличить цены на сигареты до европейского уровня, сообщает «Российская газета». Как это может повлиять на здоровье россиян и систему здравоохранения в целом — в материале Федерального агентства новостей.

    ЕАК в своем письме премьеру указывает, что нынешняя ценовая политика РФ в отношении табачных изделий противоречит конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака. Документ ВОЗ подразумевает, в том числе, и увеличение акцизов на табачную продукцию, преследуя конечную цель снизить потребление опасного для здоровья граждан продукта.

    Также члены ЕАК указывают на то, что 22% онкологических и 36% заболеваний органов дыхательной системы развиваются из-за табакокурения.

    Если предложение антитабачной коалиции будет поддержано, стоимость пачки сигарет в России вырастет до 150 рублей. Член координационного совета по борьбе против табака Минздрава РФ Виктор Зыков говорит, что повышение цен на табачные изделия благотворно скажется на здоровье нации: увеличение акцизов — эффективный способ уменьшить распространение привычки курения табака.

    «Это уже доказано европейским опытом, причем в совершенно разных странах с различным уровнем жизни населения. Увеличение акцизов — это универсальная формула, которая мотивирует граждан бросать курить, и для России она также подходит», — объясняет член координационного совета по борьбе против табака.

    Эксперт объяснил, подорожание сигарет отразится на системе здравоохранения РФ

    Также он подчеркивает, что если акцизы будут увеличены до среднего уровня среди стран европейского региона ВОЗ, то это повлечет за собой значительные поступления средств в бюджет РФ. Специалист ссылается на опыт Европы — акциз на 1000 сигарет составляет там 90 евро, в России — 30,7 евро, это практически в три раза ниже. Если идею ЕАК одобрят, поступления в бюджет единовременно увеличатся сразу в несколько раз — дополнительно от 700 до 800 миллиардов рублей в год.

    «Эти деньги могут быть направлены в том числе и в бюджет системы здравоохранения, что повысит ее качество. Это очень актуальный вопрос», — рассуждает Зыков.

    Он говорит, что благодаря увеличению акцизов на табак в 2016 году на 26% в бюджет РФ удалось привлечь дополнительно 100 миллиардов рублей.

    Эксперт объяснил, подорожание сигарет отразится на системе здравоохранения РФ

    При этом Зыков подчеркнул, что табачное лобби будет всячески препятствовать реализации данного предложения, как делало это уже неоднократно ранее.

    «В том числе специально для этого поддерживается соглашение о гармонизации акцизов. Поскольку в Армении, Киргизии, Белоруссии акцизы очень низкие, это провоцирует задержку темпа роста акцизов в России. Табачному лобби это выгодно, поэтому они всячески пропагандируют заморозку акцизов», — рассуждает Зыков.

    Еще один прием производителей табака — пугать население и государство ростом количества контрафактной табачной продукции в случае подорожания сигарет. Однако, как пояснил эксперт, общая доля контрафактной продукции не превышает 2% от рынка в целом. В России акцизы выше, чем в соседних странах, однако этот факт не провоцирует приток контрабандной продукции.

    «Все будет зависеть от того, насколько четко государство выполняет свои контрольно-надзорные функции», — резюмирует Зыков.

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    Автор: Алексей Громов
    #воз #табак #зож #акзицы
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