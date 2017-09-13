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Новости Сирии
Сирия: не менее 10 человек погибли в страшном ДТП на трассе Дамаск — Хомс
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    Сирия: не менее 10 человек погибли в страшном ДТП на трассе Дамаск — Хомс

    12:01  13 Сентября 2017
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    Сирия: не менее 10 человек погибли в страшном ДТП на трассе Дамаск — Хомс

    Дамаск, 13 сентября. По крайней мере 10 человек погибли в страшном ДТП на автодороге, соединяющей Дамаск и Хомс. Соответствующее сообщение распространила сирийская полиция.

    Как стало известно агентству SANA, у двигавшегося по трассе грузовика произошел отказ тормозной системы на полном ходу. Потеряв управление, грузовик протаранил три микроавтобуса и легковой автомобиль.

    Сирия: не менее 10 человек погибли в страшном ДТП на трассе Дамаск — Хомс

    По предварительным данным, в ДТП погибли 10 человек, а еще 16 получили ранения. Известно, что среди погибших трое женщин.

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    Автор: Валентин Меликов
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