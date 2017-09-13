Дейр эз-Зор: генерал САА едва не погиб под обстрелом ИГИЛ в районе Тарде

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Дейр эз-Зор, 13 сентября. Генерал сирийской армии чудом избежал смерти под обстрелом боевиков «Исламского государства»*.

Информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает, что генерал Сирийской арабской армии Мухаммед Хаддур едва не погиб в районе горного массива Тарде, который недавно был освобожден САА при поддержке ВКС РФ от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Источник отмечает, что колонна сирийских войск подверглась массированному обстрелу со стороны исламистов, генерал находился на переднем сидении одного из автомобилей. Состояние высокопоставленного военнослужащего уточняется.

* Организация запрещена на территории РФ.