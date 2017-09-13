Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Володин: Люди ждут участия Путина в выборах 2018 года
Общество
Названа дата премьеры девятого эпизода «Звездных войн»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Названа дата премьеры девятого эпизода «Звездных войн»

    11:59  13 Сентября 2017
    444

    Названа дата премьеры девятого эпизода «Звездных войн»

    Лос-Анджелес, 13 сентября. Компании Disney и Lucasfilm нашли нового режиссера для девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», премьеру которого перенесли на конец 2019 года.

    Ранее постановщиком эпизода был назначен Колин Треворроу, известный по ремейку «Парка Юрского периода», однако у продюсеров и режиссера произошли творческие разногласия. В результате Треворроу покинул проект.

    Накануне глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди заявила, что режиссером нового эпизода станет Джей Джей Абрамс. Напомним, что именно он снимал седьмой эпизод «Пробуждение силы». Абрамс также занимался постановкой нового «Стартрека» и шпионского триллера «Миссия невыполнима – 3», отмечает «Газета.Ru» со ссылкой на Variety.

    Названа дата премьеры девятого эпизода «Звездных войн»

    Премьера девятого эпизода «Звездных войн» ожидается 20 декабря 2019 года.

    Отметим, что «Звездные войны. Эпизод XI» станет заключительным фильмом в трилогии сиквелов по знаменитой саге.

    Режиссером восьмого эпизода «Звездных войн», получившим название «Последний джедай», стал Райан Джонсон, известный по фильмам «Кирпич», «Петля времени».

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дима Оленин
    #звездные войны #джей джей абрамс
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 3123

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2609

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        21088

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3444

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        5272
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        14:06   13 Сентября 2017
        6917
        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        13:29   13 Сентября 2017
        199
        К автору скандального ролика о Тинькове нагрянули с обыском

        К автору скандального ролика о Тинькове нагрянули с обыском

        12:47   13 Сентября 2017
        328
        Саакашвили покинул отель во Львове и бесследно исчез

        Саакашвили покинул отель во Львове и бесследно исчез

        9:49   13 Сентября 2017
        1539