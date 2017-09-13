Названа дата премьеры девятого эпизода «Звездных войн»

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Лос-Анджелес, 13 сентября. Компании Disney и Lucasfilm нашли нового режиссера для девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», премьеру которого перенесли на конец 2019 года.

Ранее постановщиком эпизода был назначен Колин Треворроу, известный по ремейку «Парка Юрского периода», однако у продюсеров и режиссера произошли творческие разногласия. В результате Треворроу покинул проект.

Накануне глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди заявила, что режиссером нового эпизода станет Джей Джей Абрамс. Напомним, что именно он снимал седьмой эпизод «Пробуждение силы». Абрамс также занимался постановкой нового «Стартрека» и шпионского триллера «Миссия невыполнима – 3», отмечает «Газета.Ru» со ссылкой на Variety.

Премьера девятого эпизода «Звездных войн» ожидается 20 декабря 2019 года.

Отметим, что «Звездные войны. Эпизод XI» станет заключительным фильмом в трилогии сиквелов по знаменитой саге.

Режиссером восьмого эпизода «Звездных войн», получившим название «Последний джедай», стал Райан Джонсон, известный по фильмам «Кирпич», «Петля времени».