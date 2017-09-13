Россияне стали позитивнее оценивать благосостояние своих семей

В Избранное

Москва, 13 сентября. Граждане России в прошлом месяце стали более оптимистично оценивать материальное благосостояние своих семей. Это следует из результатов опроса, опубликованного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, отвечая на вопрос «Как бы Вы оценили в настоящее время материальное положение Вашей семьи?», 81% респондентов ответили в позитивном ключе, в негативном — 19%.

Также отмечается, что на вопрос «Как бы Вы оценили нынешнее экономическое положение России в целом?») 16% респондентов ответили положительно, 56% опрошенных считают экономическую ситуацию «средней».

Ранее специалисты ВЦИОМ выяснили, что 83% россиян поддерживают президента РФ Владимира Путина и довольны его внутренней и внешней политикой.