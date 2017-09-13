Генсек ООН надеется на прогресс на переговорах по Сирии в Женеве

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Нью-Йорк, 13 сентября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что надеется на прогресс в ходе следующего раунда переговоров по Сирии в Женеве. По словам дипломата, предметный прогресс необходим для достижения политического решения, которое бы позволило Сирии вернуть себе позиции в мировом сообществе.

«Надеюсь, что в ходе следующего раунда переговоров в Женеве будет возможно отметить предметный прогресс, — заявил Гутерреш. — Необходимо политическое решение, которое позволит Сирии вернуть свои позиции в мировом сообществе».

При этом в интервью РИА Новости генеральный секретарь ООН заявил, что прогресс на переговорах возможен «только если обе стороны поймут, что даже при последнем развитии событий военного решения проблемы нет».

Напомним, агентство Ura.ru сообщало, что сегодня в Астану для участия в очередном раунде межсирийских переговоров прибыла делегация от правительства Сирии. Делегация от сирийской оппозиции ожидается завтра.