Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Володин: Люди ждут участия Путина в выборах 2018 года
Новости Сирии
Генсек ООН надеется на прогресс на переговорах по Сирии в Женеве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Генсек ООН надеется на прогресс на переговорах по Сирии в Женеве

    11:46  13 Сентября 2017
    64

    Генсек ООН надеется на прогресс на переговорах по Сирии в Женеве

    Нью-Йорк, 13 сентября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что надеется на прогресс в ходе следующего раунда переговоров по Сирии в Женеве. По словам дипломата, предметный прогресс необходим для достижения политического решения, которое бы позволило Сирии вернуть себе позиции в мировом сообществе.

    «Надеюсь, что в ходе следующего раунда переговоров в Женеве будет возможно отметить предметный прогресс, — заявил Гутерреш. — Необходимо политическое решение, которое позволит Сирии вернуть свои позиции в мировом сообществе».

    Генсек ООН надеется на прогресс на переговорах по Сирии в Женеве

    При этом в интервью РИА Новости генеральный секретарь ООН заявил, что прогресс на переговорах возможен «только если обе стороны поймут, что даже при последнем развитии событий военного решения проблемы нет».

    Напомним, агентство Ura.ru сообщало, что сегодня в Астану для участия в очередном раунде межсирийских переговоров прибыла делегация от правительства Сирии. Делегация от сирийской оппозиции ожидается завтра.

    Генсек ООН надеется на прогресс на переговорах по Сирии в Женеве

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Валентин Меликов
    #гутерреш
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 3123

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2609

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        21088

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3444

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        5272
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        14:06   13 Сентября 2017
        6916
        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        13:29   13 Сентября 2017
        198
        К автору скандального ролика о Тинькове нагрянули с обыском

        К автору скандального ролика о Тинькове нагрянули с обыском

        12:47   13 Сентября 2017
        321
        Саакашвили покинул отель во Львове и бесследно исчез

        Саакашвили покинул отель во Львове и бесследно исчез

        9:49   13 Сентября 2017
        1538