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Общество
В Крыму заявили об успехе проекта круизного сообщения с Сочи
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    В Крыму заявили об успехе проекта круизного сообщения с Сочи

    11:46  13 Сентября 2017
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    В Крыму заявили об успехе проекта круизного сообщения с Сочи

    Симферополь, 13 сентября. Крымские власти назвали успешным проект круизного сообщения вдоль побережья Черного моря, об этом рассказал глава комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

    Проект запуска круизов реализован по распоряжению главы государства Владимира Путина, который обязал власти восстановить регулярное сообщение в Черноморском регионе. Росморпорт утвердил оператора сообщения компанию «Черноморские круизы».

    По словам Алексея Черняка, средняя заполняемость лайнера составляет свыше 40%. Спикер назвал радио «Спутник в Крыму» назвал этот показатель хорошим. Глава республиканского комитета лично проверил качество предоставляемых услуг, он заметил, что сама по себе корабль является произведением искусства. Напомним, что первый круиз состоялся 11 июня, лайнер находился в пути неделю. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #сочи #крым
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