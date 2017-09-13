СМИ назвали возможную причину задержания замглавы ФСИН Коршунова

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Моква, 13 сентября. СМИ предположили, что замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олег Коршунов был задержан по подозрению в совершении должностного преступления.

По данным РБК, Коршунов совместно с экс-главой ФГУП «Калужское» ФСИН Андреем Мухетдиновым разработал схему похищения денег, которые должны были поступить в бюджет. В общей сложности им удалось похитить якобы более миллиарда рублей, что было раскрыто в ходе проверки.

По данным СМИ, материалы проверки поступили следователям еще в марте. Кроме того, предполагается, что задержание связано со строительством петербургского СИЗО «Кресты-2».