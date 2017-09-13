Дейр эз-Зор: ВВС США эвакуировали одного из лидеров ИГИЛ из города Аль-Булель

В Избранное

Дейр эз-Зор, 13 сентября. США продолжают оказывать поддержку боевикам «Исламского государства»* на востоке Сирии.

Арабские СМИ сообщили со ссылкой на компетентный источник в провинции Дейр эз-Зор, что военная авиация международной коалиции во главе с США провела операцию по эвакуации одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

По данным источника из населенного пункта Аль-Булель был эвакуирован боевик, известный под именем Амир аль-Байт аль-Маля, который отвечал в провинции за продажу контрабандной нефти. Вместе с исламистом были вывезены три члена его семьи, а также крупная сумма денег.

* Организация запрещена на территории РФ.