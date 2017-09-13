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Технологии
Международный автосалон начал свою работу во Франкфурте
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    Международный автосалон начал свою работу во Франкфурте

    11:59  13 Сентября 2017
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    Международный автосалон начал свою работу во Франкфурте

    Франкфурт, 13 сентября. В Германии официально открылся международный автосалон. Гигантская выставка будет работать до 24 сентября.

    Автосалон во Франкфурте считается одним из крупнейших в мире. Ведущие автоконцерны представляют здесь свои новинки. Кроме этого, во время работы выставки можно увидеть машины будущего: концепты, предсерийные модели, прототипы и электрокары.

    Международный автосалон начал свою работу во Франкфурте

    Многие автомобили, которые представлены на автосалоне, были анонсированы заранее, однако некоторые концерны пытались скрыть все подробности до момента открытия. Хотя, иногда информация оказывалась в Интернете.

    Сейчас полюбоваться на новинки мировой автомобильной промышленности могут только представители автокомпаний и СМИ. Для рядовых посетителей двери откроются через пару дней.

     

     

     

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    Автор: Алексей Громов
    #технологии #автосалон #франкфурт
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