Международный автосалон начал свою работу во Франкфурте

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Франкфурт, 13 сентября. В Германии официально открылся международный автосалон. Гигантская выставка будет работать до 24 сентября.

Автосалон во Франкфурте считается одним из крупнейших в мире. Ведущие автоконцерны представляют здесь свои новинки. Кроме этого, во время работы выставки можно увидеть машины будущего: концепты, предсерийные модели, прототипы и электрокары.

Многие автомобили, которые представлены на автосалоне, были анонсированы заранее, однако некоторые концерны пытались скрыть все подробности до момента открытия. Хотя, иногда информация оказывалась в Интернете.

Сейчас полюбоваться на новинки мировой автомобильной промышленности могут только представители автокомпаний и СМИ. Для рядовых посетителей двери откроются через пару дней.