К автору скандального ролика о Тинькове нагрянули с обыском

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Москва, 13 сентября. В квартире одного из владельцев канала «Немагия», блогера Алексея Псковитина прошел обыск. Об этом блогер сообщил своему коллеге Михаилу Печерскому, а тот поделился информацией во время трансляции в Periscope.

«Мне позвонил Леха, сказал, что к нему в квартиру ворвались оперативники и проводят следственные действия», — сказал Печерский.

Как передает «Ридус», в отношении блогеров возбуждено уголовное дело по статье «Клевета».

Напомним, на YouTube-канале «Немагия» ранее вышел скандальный ролик о деятельности Тинькофф Банка и его владельца Олега Тинькова. Блогеры называли Тинькова мошенником.