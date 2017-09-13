Сенатор об ограничении ввоза сахара: Россия защищает свой рынок

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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации предлагает ограничить импорт сахара из Казахстана и Белоруссии для защиты отечественных производителей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу министерства. Зампредседателя комитета по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу Совета Федерации Российской Федерации Сергей Лисовский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал о необходимости ограничения поставок сахара из Белоруссии и Казахстана.

Ухудшают ситуацию

Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что Белоруссия и Казахстан, которые импортируют в Россию сахар из третьих стран без пошлин, серьезно ухудшают ситуацию на внутреннем рынке внутри ЕАЭС, создавая очень неблагоприятные условия для российских производителей.

«Беспошлинный ввоз сахара-сырца с его последующей переработкой в этих странах делают его очень дешевым», — рассказал журналистам в Минсельхозе.

Кроме того, Александр Ткачев отметил, что в прошлом сезоне Российская Федерация вышла на первое место в мире по производству свекловичного сахара — 6,2 миллиона тонн, оставив позади такие страны, как Соединенные Штаты, Франция и Германия. В этом году посевные площадки сахарной свеклы были увеличены на 6 %. Это позволит произвести до 52 миллионов тонн сахарной свеклы и, соответственно, до 6,5 миллиона тонн сахара. Министр подчеркнул, что это даст возможность России сохранить мировое лидерство по производству сахара.

По итогам 2017 года РФ может экспортировать около 700 тысяч тонн свекловичного сахара. Это в два раза больше показателя 2016 года.

Защита России

Как пояснил в комментарии ФАН Сергей Лисовский, Россия должна защищать собственные рынки для сохранения производства. Более того, с учетом того, что у нас нет таможенных постов на границе Белоруссии и Казахстана, то зачастую идут поставки не их продукции, а и импорт из других стран.

«Поэтому естественно, что мы должны защищать собственные рынки, своих производителей. Я могу сказать, что ограничение ввоза сахара из Белоруссии и Казахстана поможет стабилизировать цены. На сегодняшний день наш производитель, если взять другие рынки, торгует себе в убыток», — пояснил сенатор.

По словам Лисовского, поскольку российское руководство приняло решение о едином экономическом пространстве, то вводить какие-либо внутренние пошлины — разрушить саму идею ЕАЭС. Другой вопрос, что необходимо соблюсти баланс и смотреть, сколько продукции, которую они импортируют в Россию, произведено у них на территории.