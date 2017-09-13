Возникло недоразумение: появилось видео с задержанным Удальцовым в отделе полиции

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Москва, 13 сентября. Политика Сергея Удальцова задержали в Москве во время одиночного пикета у здания Госдумы и провели с ним профилактическую беседу. По словам Удальцова, причиной задержания стало «недоразумение».

Ранее супруга Удальцова сообщила, что координатор движения «Левый фронт» был задержан у здания Госдумы во время одиночного пикета и доставлен в отделение полиции.

«Пришли к пониманию, что возникло недоразумение», — прокомментировал политик свое задержание.

По его словам, в отделении полиции прошла «профилактическая беседа», передает газета «Известия».