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Латакия: боевики нанесли ракетный удар по городу Кардаха
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    Латакия: боевики нанесли ракетный удар по городу Кардаха

    11:18  13 Сентября 2017
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    Латакия: боевики нанесли ракетный удар по городу Кардаха

    Кардаха, 13 сентября. Исламисты нанесли ракетный удар по населенному пункту Кардаха на северо-западе Сирийской арабской республики.

    Группа боевиков нанесла ракетный удар по населенному пункту Кардаха в провинции Латакия, который является родным городом президента Сирии Башара Асада. Отмечается, что исламисты использовали реактивные системы залпового огня. На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за атаку.

    По данным сирийской разведки в этом регионе активно действуют боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в России). Военные полагают, что именно они атаковали город Кардаха. Информация о жертвах сейчас уточняется.

    Латакия: боевики нанесли ракетный удар по городу Кардаха

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #башар асад #латакия #джебхат ан-нусра
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