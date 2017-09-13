Ведущие вузы России запустили спецкурс по изучению блокчейна и криптовалют

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Москва, 13 сентября. Российские студенты в 2017 году впервые смогут пройти спецкурс и посетить мастер-классы по блокчейну и криптивалютам. Программы представлены в МГУ, ВШЭ, МИСиСа, МФТИ и СПбГЭУ.

Инновационные финансовые инструменты станут одной из тем для изучения студентами ведущих российских вузов. С 2017 года запускается ряд образовательных программ о блокчейне и криптовалютах. Отметим, что популярность блокчейну принес биткоин – одна из самых известных мировых криптовалют.

В базе данных содержится вся информация о переводах между пользователями, здесь используются электронные деньги, добываемые майнерами. По словам представителя факультета экономики МГУ Сергея Студникова, о технологии будут рассказывать представители самой индустрии, приглашенные эксперты, пишет RT.