Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Жириновского возмутило предложение выдвинуть женщину для участия в выборах 2018 года
Весь мир
Ракка: 14 человек стали жертвами авиаудара ВВС коалиции США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ракка: 14 человек стали жертвами авиаудара ВВС коалиции США

    11:06  13 Сентября 2017
    117

    Ракка: 14 человек стали жертвами авиаудара ВВС коалиции США

    Ракка, 13 сентября. Авиация западной коалиции атаковала жилые кварталы сирийской Ракки.

    По данным сирийских источников авиация международной коалиции во главе с США нанесла ракетно-бомбовый удар по жилым массивам в районе Цитадели города Ракка. Источник отмечает, что при взрыве погибло не менее 14 человек, множество мирных жителей получило серьезные ранения.

    Несколько погибших были из одной семьи, пишет источник. Количество жертв американской бомбардировки может возрасти, так как большинство пострадавших находится в тяжелом состоянии, медицинская помощь в захваченной боевиками Ракке практически не оказывается.

    Ракка: 14 человек стали жертвами авиаудара ВВС коалиции США

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сирия #ракка #авиаудар #ввс сша
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 3123

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2609

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        21088

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3444

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        5272
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        14:06   13 Сентября 2017
        6916
        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        13:29   13 Сентября 2017
        198
        К автору скандального ролика о Тинькове нагрянули с обыском

        К автору скандального ролика о Тинькове нагрянули с обыском

        12:47   13 Сентября 2017
        321
        Саакашвили покинул отель во Львове и бесследно исчез

        Саакашвили покинул отель во Львове и бесследно исчез

        9:49   13 Сентября 2017
        1538