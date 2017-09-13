Ракка: 14 человек стали жертвами авиаудара ВВС коалиции США

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Ракка, 13 сентября. Авиация западной коалиции атаковала жилые кварталы сирийской Ракки.

По данным сирийских источников авиация международной коалиции во главе с США нанесла ракетно-бомбовый удар по жилым массивам в районе Цитадели города Ракка. Источник отмечает, что при взрыве погибло не менее 14 человек, множество мирных жителей получило серьезные ранения.

Несколько погибших были из одной семьи, пишет источник. Количество жертв американской бомбардировки может возрасти, так как большинство пострадавших находится в тяжелом состоянии, медицинская помощь в захваченной боевиками Ракке практически не оказывается.