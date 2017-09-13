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Экономика
Юнкер предложил превратить весь ЕС в еврозону
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    Юнкер предложил превратить весь ЕС в еврозону

    15:54  13 Сентября 2017
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    Юнкер предложил превратить весь ЕС в еврозону

    Страсбург, 13 сентября. В ходе своего выступления в Страсбурге глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что хотел бы распространить зону евро на весь ЕС. Этого, по словам Юнкера, требует политика «малых реформ» в Евросоюзе после выхода Великобритании.

    По словам Юнкера, ЕС необходим «инструмент включения в еврозону», который бы позволил вовлечь в единую европейскую монетарную развивающиеся страны Восточной Европы — в том числе критически настроенные по отношению к ЕС Польшу и Венгрию, а также небогатые Румынию и Болгарию — все эти страны до сих пор пользуются собственной валютой, сообщает британский Express. Юнкер не уточнил, относится ли его план к таким развитым странам, как Дания и Швеция. 

    Юнкер заявил также, что Евросоюзу необходим единый бюджет, а еврозоне — собственный министр финансов.

    Юнкер предложил превратить весь ЕС в еврозону

    Высказывание Юнкера Express противопоставляет заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона, который заявлял о «единой Европе, которая движется с различной скоростью».

    Напомним, страны еврозоны передают Европейскому центральному банку во Франкфурте-на-Майне все полномочия в области кредитно-денежной политики. ЕЦБ работает с нулевой базовой ставкой рефинансирования.

    Юнкер предложил превратить весь ЕС в еврозону

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    Автор: Валентин Меликов
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