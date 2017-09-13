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Астана, 13 сентября. Делегация вооруженной оппозиции Сирии, которую возглавит Ахмад Берри, прибудет на переговоры в Астану в ночь на четверг, 14 сентября. Об этом сегодня сообщил член делегации Фатех Хассун.

По его словам, с предыдущего раунда переговоров ничего не изменилось, главой делегации вооруженной оппозиции Сирии будет Ахмад Берри.

Он также отметил, что сирийская оппозиция прибудет в столицу Казахстана в ночь на четверг, 14 сентября, передает РИА Новости.