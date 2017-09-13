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Общество
Роспотребнадзор назвал число абсолютно здоровых детей в России
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    Роспотребнадзор назвал число абсолютно здоровых детей в России

    11:04  13 Сентября 2017
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    Роспотребнадзор назвал число абсолютно здоровых детей в России

    Москва, 13 сентября. В России число абсолютно здоровых детей не превышает 12%, сообщили в Роспотребнадзоре. У большинства несовершеннолетних наблюдаются хронические заболевания.

    За последнее десятилетие количество здоровых детей в стране сократилось, более чем у половины детей школьного возраста отмечены хронические заболеваний. По данным Роспотребнадзора, частота нарушения здоровья у несовершеннолетних увеличилась в полтора раза, хронических болезней – вдвое.

    В сообщении ведомства отмечается, что 60% старшеклассников страдают от хронических болезней, пишет РИА Новости. Кроме того, подрастающее поколение демонстрирует признаки избыточного веса, многие дети страдают от ожирения. Роспотребнадзор предупреждает, что эта тенденция скажется на здоровье последующих поколений.

     

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    Автор: Ирина Селезнева
    #дети #роспотребнадзор
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