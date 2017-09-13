Власти Китая ждут Трампа с государственным визитом

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Пекин, 13 сентября. Руководство КНР ожидает, что глава Белого дома Дональд Трамп приедет с государственным визитом в Китай до конца текущего года.

Член Госсовета КНР Ян Цзечи заявил об этом на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне, сообщает ТАСС.

По словам Цзечи, власти Китая намерены при совместных с США усилиях содействовать тому, чтобы визит Дональда Трампа завершился конструктивными результатами. Коме этого, обе стороны собираются усилить контакты на высшем и других уровнях, чтобы наладить механизм межгосударственного диалога.

Напомним, что ранее Вашингтон признал поражение США в кибервойне.