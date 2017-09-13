В ОП предположили, кто может войти в список доверенных лиц Владимира Путина

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Москва, 13 сентября. В список доверенных лиц президента России Владимира Путина, если бы он участвовал в выборах 2018 года, могли бы войти председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и дирижер Валерий Гергиев. Такое мнение высказал глава комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин.

По мнению Дискина, новыми доверенными лицами главы государства могли бы стать бизнесмены, с проектами которых связаны успехи России.

«Например, «Новатэк» – тот же самый Михельсон. Это не воздушный, а реальный бизнес», — цитирует представителя ОП РИА Новости.

Глава комиссии добавил, что в этом списке могли бы присутствовать и общественные деятели, включая Винер-Усманову и Гергиева.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации СМИ о якобы начале формирования нового списка доверенных лиц главы государства к выборам. Представитель Кремля призвал не забегать вперед в этом вопросе и подчеркнул, что российский лидер пока не объявлял о решении участвовать в президентской гонке.