Антироссийский перфоманс: Захарову возмутил штраф дипломатам РФ в Сан-Франциско

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Москва, 13 сентября. Действия властей Сан-Франциско, которые оштрафовали сотрудников генерального консульства России в данном городе, являются «антироссийским перфомансом». Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Антироссийский перформанс в США продолжается. Очередное представление разворачивается под названием «Русские отравили Сан-Франциско», — написала в связи с этим Захарова на своей странице в социальной сети Facebook. — Зачем? В том числе, чтобы оправдать варварские действия американских спецслужб на территории российского генконсульства».

Напомним, несколько дней назад замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия обратится в американский суд по ситуации с дипсобственностью РФ в ближайшее время.