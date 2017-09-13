Алеппо: Россия провела гуманитарную акцию в городе Вадха

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Алеппо, 13 сентября. Российский Центр по примирению враждующих сторон доставил в провинцию Алеппо около двух тонн продуктов.

Российская сторона провела гуманитарную акцию в населенном пункте Вадха провинции Алеппо. Местное население получило 1,7 тонны продуктов питания, сообщает источник в военном ведомстве РФ. В течение суток медицинскую помощь получили 396 жителей Сирии. Всего медицинская помощь оказывалась 56295 жителям САР.

За минувшие сутки новые соглашение о присоединении к режиму прекращения огня не подписывались, количество населенных пунктов, придерживающихся перемирия составляет 2235. Продолжаются переговоры о прекращении боевых действий с лидерами вооруженных формирований в провинциях Эль-Кунейтра, Дамаск, Алеппо, Хомс и Хама.