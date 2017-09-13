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Политика
Юнкер предложил Евросоюзу создать единое агентство по кибербезопасности
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    Юнкер предложил Евросоюзу создать единое агентство по кибербезопасности

    16:16  13 Сентября 2017
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    Юнкер предложил Евросоюзу создать единое агентство по кибербезопасности

    Страсбург, 13 сентября. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в ходе своего выступления в Европарламенте в Страсбурге предложил странам ЕС создать единое европейское агентство по кибербезопасности, которое должно помочь в защите Европы от киберугроз. 

    Киберпреступность сейчас представляет большую угрозу для стабильности целых государств. При этом, по словам председателя ЕК, «Европа плохо оснащена перед лицом кибератак, которые представляют опасность для стабильности, демократии и экономики».

    Юнкер предложил Евросоюзу создать единое агентство по кибербезопасности

    «Я бы хотел, чтобы мы, европейцы, лучше защищали нашу цифровую сферу, и в последние годы мы сделали прогресс в вопросах безопасности в интернете, — подчеркнул Юнкер. — Еврокомиссия предлагает создать Европейское агентство по кибербезопасности для того, чтобы лучше защититься от этих атак».

    Напомним, в свете скандала о предполагаемом вмешательстве неких «российских хакеров» в президентские выборы 2016 года в США представители немецкой контрразведки заявили, что фиксировали попытки кибервлияния на политические процессы в Германии, однако весомых доказательств предоставлено не было. Позже весь мир потрясла серия масштабных кибератак с использованием вирусов-вымогателей, ущерб от которых составил несколько сотен миллиардов долларов.

    Юнкер предложил Евросоюзу создать единое агентство по кибербезопасности

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    Автор: Валентин Меликов
    #юнкер
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