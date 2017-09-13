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Санкции — только предлог: эксперт рассказал, зачем США провоцируют КНДР
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    Санкции — только предлог: эксперт рассказал, зачем США провоцируют КНДР

    11:10  13 Сентября 2017
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    Ракетно-ядерная программа КНДР

    Власти Северной Кореи полностью отвергают новый пакет санкций, который предусматривался резолюцией Совета Безопасности ООН. Об этом заявили в министерстве иностранных дел КНДР. Северяне привыкли жить под санкциями, но давление со стороны США и Запада — лишь предлог для сохранения присутствия американках военных в регионе, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

    «Резолюция» была сфабрикована США, которые пускают в ход все недостойные и агрессивные средства и методы. КНДР самым решительным образом осуждает и категорически отвергает «резолюцию 2375» СБ ООН о санкциях, которые являются продуктом отвратительной провокации, направленной на то, чтобы лишить КНДР ее законного права на самооборону и полностью задушить государство и его граждан полномасштабной экономической блокадой», — приводит ЦТАК слова спикера МИД КНДР.

    В тексте заявления также значится, что новая резолюция Совбеза ООН в очередной раз подтверждает верность пути, который избрал для себя Пхеньян. Кроме того, власти КНДР намереваются удвоить усилия для «обеспечения суверенитета страны, ее права на существование и сохранение мира и безопасности в регионе».

    Ким Чен Ын и высшие офицеры командования КНДР

    «В целом, усиление санкций — это мера, которая для КНДР не ведет к какому-то существенному ухудшению положения. Дело в том, что они много лет находятся под санкциями, они привыкли под ними жить, у них совершенно другой строй экономики, совершенно иначе построено общество. Что касается заявления об усилении, то это, вероятно, продолжение ядерной программы, разработка новых ракетных двигателей, разработка новых типов ракет (более дальнобойных), боевых блоков, новых зарядов, увеличение мощности этих зарядов. Сейчас у КНДР есть 10-12 ядерных зарядов, но, вероятно, они доведут это число до нескольких десятков. В любом случае, все санкции, которые объявили, не приведут к какому-либо результату», — поясняет ситуацию политолог.

    После заявления о санкциях власти КНДР будут ждать начала урегулирования вопроса о размещении войск и комплексов противоракетной обороны THAAD США в Южной Корее. Кроме того, Север уже сейчас готовится к тому, что в скором времени повторятся военные маневры Вашингтона, Сеула и Токио вдоль 38-й параллели.

    Предположительный радиус действия северокорейских ракет

    «Пхеньян всегда готов, но на этот раз можно будет ожидать информационной войны в отношении КНДР. Кстати, проблему северокорейского атома можно было урегулировать достаточно давно, но США это не нужно. Для Вашингтона важно другое — присутствие в Южной Корее. Это контроль над тихоокеанскими торговыми путями, это давление на Китай, на Россию и попытка закрепить свое доминирование в Юго-Восточной Азии, которая становится драйвером мировой экономики. 50% мирового продукта сейчас производится именно там. Поэтому США сами не заинтересованы в том, чтобы северокорейская проблема разрешилась каким-либо путем. Они не будут уходить из региона, даже если КНДР откажется от ядерного оружия. Так что санкции лишь предлог», — заключил эксперт.

    Напомним, накануне Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. Согласно документу, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов — до 500 тысяч баррелей с 1 октября по 31 декабря, и до 2 миллионов баррелей в течение всего 2018 года на все виды переработанной нефти. Кроме того, КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию.

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    Автор: Сергей Чемеков
    #санкции #сша #кндр #совбез оон #северная корея #вашингтон
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