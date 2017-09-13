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Политика
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Россия
Володин назвал приоритетные задачи в работе осенней сессии Госдумы РФ
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    Володин назвал приоритетные задачи в работе осенней сессии Госдумы РФ

    10:54  13 Сентября 2017
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    Володин назвал приоритетные задачи в работе осенней сессии Госдумы РФ

    Москва, 13 сентября. На первом месте в работе осенней сессии Государственной думы — выполнение законодательного обеспечения послания президента России Владимира Путина от 2016 года. Об этом заявил в ходе открытия сессии спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. 

    По его словам, главным образом необходимо реализовать законодательное обеспечение послания лидера РФ. Он подчеркнул, обращаясь к парламентариям, что это приоритетная задача, передает слова Володина корреспондент Федерального агентства новостей.  

    Володин назвал приоритетные задачи в работе осенней сессии Госдумы РФ

    «Нам с вами предстоит завершить законодательное обеспечение именно в осеннюю сессию. Дальше уже будет послание текущего года и задачи на следующий год», — отметил он.

    По окончании речи Володин пожелал всем удачи и продуктивной работы, после гимна РФ сессия была объявлена открытой. 

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    Автор: Дана Балан
    #россия #госдума #володин
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