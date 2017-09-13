Володин назвал приоритетные задачи в работе осенней сессии Госдумы РФ

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Москва, 13 сентября. На первом месте в работе осенней сессии Государственной думы — выполнение законодательного обеспечения послания президента России Владимира Путина от 2016 года. Об этом заявил в ходе открытия сессии спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По его словам, главным образом необходимо реализовать законодательное обеспечение послания лидера РФ. Он подчеркнул, обращаясь к парламентариям, что это приоритетная задача, передает слова Володина корреспондент Федерального агентства новостей.

«Нам с вами предстоит завершить законодательное обеспечение именно в осеннюю сессию. Дальше уже будет послание текущего года и задачи на следующий год», — отметил он.

По окончании речи Володин пожелал всем удачи и продуктивной работы, после гимна РФ сессия была объявлена открытой.