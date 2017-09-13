Делегация правительства Сирии прибыла в Астану на переговоры

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Астана, 13 сентября. Делегация правительства Сирии прибыла в Астану для участия в переговорах. Об этом сообщили в МИД Казахстана.

По данным ведомства, для участия в очередном, шестом по счету, раунде переговоров по урегулированию в Сирии в столицу Казахстана прибыла делегация правительства Сирии.

В МИД Казахстана уточнили, что по традиции делегация прибыла во главе постоянного представителя Сирии при ООН Башара Джафари. В четверг, 15 сентября, планируется участие делегации в переговорах с другими участниками процесса, добавили в ведомстве.

Кроме того, планируется, что делегация сирийской вооруженной оппозиции также будет принимать активное участие в процессе.