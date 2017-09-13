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Новости Сирии
Делегация правительства Сирии прибыла в Астану на переговоры
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    Делегация правительства Сирии прибыла в Астану на переговоры

    10:40  13 Сентября 2017  /обновлено: 10:59  13 Сентября 2017
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    Делегация правительства Сирии прибыла в Астану на переговоры

    Астана, 13 сентября. Делегация правительства Сирии прибыла в Астану для участия в переговорах. Об этом сообщили в МИД Казахстана. 

    По данным ведомства, для участия в очередном, шестом по счету, раунде переговоров по урегулированию в Сирии в столицу Казахстана прибыла делегация правительства Сирии. 

    Делегация правительства Сирии прибыла в Астану на переговоры

    В МИД Казахстана уточнили, что по традиции делегация прибыла во главе постоянного представителя Сирии при ООН Башара Джафари. В четверг, 15 сентября, планируется участие делегации в переговорах с другими участниками процесса, добавили в ведомстве.

    Кроме того, планируется, что делегация сирийской вооруженной оппозиции также будет принимать активное участие в процессе.

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    Автор: Дана Балан
    #сирия #казахстан #астана
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