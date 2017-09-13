Источник в Сургуте: Задержанных после резни выпускают на свободу

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Сургут, 13 сентября. Задержанных после резни, которую устроил религиозный фанатик Артур Гаджиев в Сургуте, стали отпускать на свободу.

Несколько фигурантов дела уже находятся дома, об этом «Ura.ru» сообщил источник в адвокатских кругах города. Сообщается, что троих из пяти ранее задержанных уже отпустили на свободу.

Напомним, что после трагедии пятерым было предъявлено обвинение по статье 205 («террористический акт»). СКР и ФСБ пока официально не прокомментировали эту информацию.

19 августа в Сургуте религиозный фанатик Артур Гаджиев устроил массовую резню. Пострадали восемь человек. Нападавший был ликвидирован полицией.

Ранее сообщалось, что глава СК РФ взял на личный контроль расследование резни в Сургуте.