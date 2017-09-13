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Пенсионеры в Омске угрожают взорвать дом из-за долгов в 7 млн рублей
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    Пенсионеры в Омске угрожают взорвать дом из-за долгов в 7 млн рублей

    10:49  13 Сентября 2017
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    Пенсионеры в Омске угрожают взорвать дом из-за долгов в 7 млн рублей

    Омск, 13 сентября. Семья должников из Омска забаррикадировалась в квартире и угрожает взорвать весь дом, если приставы попытаются выселить их из-за долга в 7 миллионов рублей, источник Федерального агентства новостей рассказал подробности скандального выселения пожилых. пенсионеров.

    Как стало известно, в омской квартире проживает супружеская пара — 72-летняя  и 80-летний пенсионеры. Сын пожилых людей заложил квартиру родителей, а затем продал ее, чтобы выплатить долги. Документы на выселение были переданы еще в 2014 году, однако приставы искали место, куда выселить пенсионеров.

    Известно, что это единственное жилье. 13 сентября женщина была госпитализирована с сердечным приступом, а ее супруг не пускает приставов в квартиру и заявил, что обливает дверь керосином. Судебные приставы оставили попытки выселения, однако, когда женщина будет выписана из госпиталя, они вернутся, чтобы исполнить решение. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #чп #омск
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