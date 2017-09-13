Пункт назначения — Киев: эксперт объяснил исчезновение Саакашвили

В Избранное

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, который недавно был лишен украинского гражданства, «бесследно исчез» из отеля во Львове, где он находился после незаконного пересечения границы страны 10 сентября. Об этом сообщают украинские средства массовой информации. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Бесследно пропавший

Сообщается, что адвокат Михаила Саакашвили заявил, что точно не знает, где в настоящий момент находится его клиент. Однако он предположил, что тот мог уехать в Черновцы.

В свою очередь охранники Саакашвили уверяли журналистов, что тот никуда не собирается ехать и будет ночевать в номере отеля во Львове. Однако политик вышел из отеля. Сотрудники отеля отмечают, что Саакашвили не возвращался.

СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, подчеркивают, что Михаил Саакашвили не покидал пределов области.

Реальная альтернатива

Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в комментарии ФАН пояснил: вокруг Саакашвили сложилась ситуативная коалиция недовольных действующим президентом Петром Порошенко, и эти люди могут сыграть заметную роль на политической сцене Украины. Поэтому любая новость о Саакашвили привлекает внимание, так как впервые после избрания Порошенко в 2014 году президентом ему появилась реальная альтернатива, пусть и столь эпатажная и имеющая проблемы с законом.

«В случае если украинской власти не удастся предотвратить участие Саакашвили в политике страны, она рискует получить точку сборки большинства недовольных Порошенко сил, что угрожает ему потерей его поста. Очевидно, что Саакашвили стремится попасть в столицу, не исключено его появление и в Одессе», — добавил Сергей Простаков.

Последние события еще раз обнажили проблемы режима, его бессилие против Саакашвили. И он, и Порошенко обязаны своим положением и статусом не воле украинцев, а западной поддержке. И судьба обоих будет решаться не Украине, утратившей ресурсы и территории, а в Вашингтоне и Брюсселе. Поэтому даже дальнейший путь Саакашвили не столь важен, а значение будет иметь лишь то, жив ли он и получит ли свободу для своих дальнейших действий, полагает эксперт.