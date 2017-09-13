Шойгу встретился с Асадом в Дамаске по поручению Путина

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Дамаск, 13 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что сирийская оппозиция должна бороться с террористами своими силами.

Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу встретился с президентом Сирийской арабской республики Башаром Асадом в Дамаске, в ходе диалога были подняты вопросы военного и военно-технического сотрудничества между странами. Асад отметил эффективность действий ВКС РФ, которые оказывают поддержку сирийской армии. Ключевыми темами стали стабилизация ситуации на Ближнем Востоке, оказание гуманитарной помощи и функционирование зон деэскалации конфликта.

Сергей Шойгу подчеркнул, что сирийская оппозиция должна самостоятельно бороться с террористическими группировками, которые находятся в сирийских зонах деэскалации, сообщают в министерстве обороны России.