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Ученые NASA рассказали, когда первый человек сможет полететь на Марс
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    Ученые NASA рассказали, когда первый человек сможет полететь на Марс

    12:34  13 Сентября 2017
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    Ученые NASA рассказали, когда первый человек сможет полететь на Марс

    Женева, 13 сентября. Первая пилотируемая экспедиция на Марс состоится, вероятнее всего, в течение ближайших 20 лет. Такое мнение высказал в интервью швейцарской газета Blick помощник директора NASA Томас Зурбукен. Сроки, пояснил он, сильно зависят от бюджета NASA и партнеров американского космического агентства.

    «Вполне возможно, что в течение ближайших 20 лет мы сможем отправить людей на Марс, — заявил помощник директора NASA, оговорившись, что перед этим предстоит решить целый ряд технических проблем. — Мы все еще слишком медленные. Мы должны разработать гораздо более быстрые ракеты».

    Ученые NASA рассказали, когда первый человек сможет полететь на Марс

    При этом для полета на Марс потребуются гораздо более эффективные и надежные системы жизнеобеспечения, поскольку в течение нескольких лет корабль будет полностью оторван от Земли и помощи получить будет неоткуда.

    Среди других перспективных проектов NASA Томас Зурбукен назвал отправку в 2020 году Mars Exploration Rover, запуск в 2018 году орбитального телескопа James Webb и проекты изучения Европы, покрытого льдом спутника Юпитера.

    Ученые NASA рассказали, когда первый человек сможет полететь на Марс

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    Автор: Валентин Меликов
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