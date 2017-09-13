Ученые NASA рассказали, когда первый человек сможет полететь на Марс

В Избранное

Женева, 13 сентября. Первая пилотируемая экспедиция на Марс состоится, вероятнее всего, в течение ближайших 20 лет. Такое мнение высказал в интервью швейцарской газета Blick помощник директора NASA Томас Зурбукен. Сроки, пояснил он, сильно зависят от бюджета NASA и партнеров американского космического агентства.

«Вполне возможно, что в течение ближайших 20 лет мы сможем отправить людей на Марс, — заявил помощник директора NASA, оговорившись, что перед этим предстоит решить целый ряд технических проблем. — Мы все еще слишком медленные. Мы должны разработать гораздо более быстрые ракеты».

При этом для полета на Марс потребуются гораздо более эффективные и надежные системы жизнеобеспечения, поскольку в течение нескольких лет корабль будет полностью оторван от Земли и помощи получить будет неоткуда.

Среди других перспективных проектов NASA Томас Зурбукен назвал отправку в 2020 году Mars Exploration Rover, запуск в 2018 году орбитального телескопа James Webb и проекты изучения Европы, покрытого льдом спутника Юпитера.