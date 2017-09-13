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Эксперт прокомментировал конфуз со сбоем Face ID на презентации Apple
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    Эксперт прокомментировал конфуз со сбоем Face ID на презентации Apple

    10:49  13 Сентября 2017
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    Эксперт прокомментировал конфуз со сбоем Face ID на презентации Apple

    Москва, 13 сентября. Apple впервые представила технологию распознавания лиц Face ID, которая не сработала во время первой презентации. Старший вице-президент компании по разработке программного обеспечения Крейг Федериги попытался разблокировать смартфон с помощью сканера лица, в ответ ему предложили ввести графический ключ.

    Презентация новой технологии на iPhone X прошла в рамках ежегодной презентации Apple в Купертино. Когда функция Face ID не сработала на одном устройстве, Федериги не растерялся и попробовал разблокировать другой телефон. В этот раз сканер сработал. 

    Эксперт прокомментировал конфуз со сбоем Face ID на презентации Apple

    На презентации сообщалось, что Face ID поддерживается фронтальной камерой TrueDepth с проектором точек, инфракрасной камерой и ИК-излучателем. 

    По мнению гендиректора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, до 3 ноября у Apple еще есть время наладить программное обеспечение, поэтому конфуз с технологией распознавания лиц вряд ли можно назвать большой проблемой.

    «Сама презентация, как обычно это бывает у компании Apple, была достаточно показательной. Многие компании стремятся к подобным вещам. У компании есть армия поклонников, для которых не существует других производителей. Поэтому, несмотря на ценовые характеристики, могу с уверенностью сказать, что достаточно большое количество людей все-таки приобретет подобную технику»,  — отметил он в эфире радио Sputnik.

    Эксперт добавил, что у продукции корпорации есть «аура», благодаря которой все новинки Apple притягивают к себе пристальное внимание.

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    Автор: Борис Любимов
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