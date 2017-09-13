Минсельхоз РФ хочет ограничить импорт сахара из Белоруссии и Казахстана

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Москва, 13 сентября. Минсельхоз России предложил ограничить импорт сахара из Белоруссии и Казахстана для защиты отечественных производителей продукта, сообщает пресс-служба министерства.

«Беспошлинный ввоз сахара-сырца с его последующей переработкой в этих странах делают его очень дешевым, для России в том числе, что наносит ущерб отечественным производителям, и нужно ограничить импорт этого сахара», — цитирует РИА Новости слова представителя министерства.

Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что импорт сахара из Казахстана и Белоруссии, которые принимают продукт из третьих стран без пошлин, ухудшает ситуацию внутри ЕАЭС и создают не самые лучшие условия для российских производителей.

По словам Ткачева, в прошлом сезоне РФ вышла на первое место по производству свекловичного сахара, опередив Францию, США, Германию.

По итогам текущего года Россия может экспортировать около 700 тысяч тонн свекловичного сахара, что в два раза превышает показатели 2016 года.