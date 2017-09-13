Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Жириновского возмутило предложение выдвинуть женщину для участия в выборах 2018 года
Экономика
Минсельхоз РФ хочет ограничить импорт сахара из Белоруссии и Казахстана
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минсельхоз РФ хочет ограничить импорт сахара из Белоруссии и Казахстана

    11:04  13 Сентября 2017
    950

    Минсельхоз РФ хочет ограничить импорт сахара из Белоруссии и Казахстана

    Москва, 13 сентября. Минсельхоз России предложил ограничить импорт сахара из Белоруссии и Казахстана для защиты отечественных производителей продукта, сообщает пресс-служба министерства.

    «Беспошлинный ввоз сахара-сырца с его последующей переработкой в этих странах делают его очень дешевым, для России в том числе, что наносит ущерб отечественным производителям, и нужно ограничить импорт этого сахара», — цитирует РИА Новости слова представителя министерства.

    Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что импорт сахара из Казахстана и Белоруссии, которые принимают продукт из третьих стран без пошлин, ухудшает ситуацию внутри ЕАЭС и создают не самые лучшие условия для российских производителей.

    По словам Ткачева, в прошлом сезоне РФ вышла на первое место по производству свекловичного сахара, опередив Францию, США, Германию.

    По итогам текущего года Россия может экспортировать около 700 тысяч тонн свекловичного сахара, что в два раза превышает показатели 2016 года.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дима Оленин
    #минсельхоз #сахар
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 3122

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2609

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        21084

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3444

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        5270
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        14:06   13 Сентября 2017
        6913
        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        13:29   13 Сентября 2017
        194
        К автору скандального ролика о Тинькове нагрянули с обыском

        К автору скандального ролика о Тинькове нагрянули с обыском

        12:47   13 Сентября 2017
        316
        Саакашвили покинул отель во Львове и бесследно исчез

        Саакашвили покинул отель во Львове и бесследно исчез

        9:49   13 Сентября 2017
        1535