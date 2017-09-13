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Спорт
Балынец: Футболка с Путиным — моя любимая, надеваю ее при выходе на пьедестал
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    Балынец: Футболка с Путиным — моя любимая, надеваю ее при выходе на пьедестал

    12:00  13 Сентября 2017
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    Балынец: Футболка с Путиным — моя любимая, надеваю ее при выходе на пьедестал

    Москва, 13 сентября. Российский паралимпиец Владимир Балынец, которого Международная федерация пауэрлифтинга едва не отстранила от соревнований до конца года, прокомментировал инцидент, случившийся на европейском первенстве в Хельсинки.

    Напомним, накануне стало известно, что IPF решила дискфалифицировать якутского спортсмена за демонстрацию футболки с портретом президента России Владимира Путина

    По словам паралимпийца, он очень уважает российского лидера не только как президента, но и как человека и спортсмена, передает «Р-Спорт»

    «Мы знакомы с ним лично, я этим очень горжусь!», — подчеркнул Балынец.

    Он также отметил, что футболка с Путиным — особенная, его любимая, которую он надевает только в важные дни, например, при выходе на пьедестал. 

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    Автор: Дана Балан
    #путин #россия
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