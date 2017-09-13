Балынец: Футболка с Путиным — моя любимая, надеваю ее при выходе на пьедестал

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Москва, 13 сентября. Российский паралимпиец Владимир Балынец, которого Международная федерация пауэрлифтинга едва не отстранила от соревнований до конца года, прокомментировал инцидент, случившийся на европейском первенстве в Хельсинки.

Напомним, накануне стало известно, что IPF решила дискфалифицировать якутского спортсмена за демонстрацию футболки с портретом президента России Владимира Путина.

Решение в отношении Владимира Балынца находится на пересмотре, возможно, спортсмен отделается предупреждением. A post shared by Александр Гренадеров (@grenader75) on Sep 11, 2017 at 6:44am PDT

По словам паралимпийца, он очень уважает российского лидера не только как президента, но и как человека и спортсмена, передает «Р-Спорт».

«Мы знакомы с ним лично, я этим очень горжусь!», — подчеркнул Балынец.

Он также отметил, что футболка с Путиным — особенная, его любимая, которую он надевает только в важные дни, например, при выходе на пьедестал.