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Милонов: Скандал вокруг «Матильды» нужно использовать в созидательном русле
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    Милонов: Скандал вокруг «Матильды» нужно использовать в созидательном русле

    12:37  13 Сентября 2017  /обновлено: 14:07  13 Сентября 2017
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    Милонов: Скандал вокруг «Матильды» нужно использовать в созидательном русле

    Депутат Госдумы, член комитета ГД по международным делам Виталий Милонов считает, что обострившийся вокруг фильма «Матильда» конфликт нужно использовать для того, чтобы дать новый толчок развитию отечественного кинематографа.

    «Не знаю, о какой конкретно чаше говорил уважаемый министр (министр культуры РФ Владимир Мединский — прим. ФАН) , но могу сказать, что чаша терпения переполнилась уже у многих. Почему за государственный счет была профинансирована третьесортная похабщина? Забавно наблюдать, как идеологи подобного рода провокационных картин, имеющих четкий антироссийский формат, пытаются сравнивать православных с террористами», — говорит Милонов.

    Виталий Милонов

    По мнению народного избранника, подобным приемом пользуются американцы — многие представители Запада любят называть всех мусульман террористами. Подобная риторика в отношении православных христиан используется и в России с целью нанести удар стране, говорит Милонов. Спикер также подчеркнул, что среди его окружения, относящего себя к православным, никто не планировал препятствовать показу картины силовыми методами и каким-либо иным способом преступать закон.

    «Нужно использовать конфликт, назревший в обществе, с одной стороны которого нормальные здравомыслящие люди, а с другой — антоны красовские и прочая либерастня (цитата передана дословно. - Прим. ФАН), и переориентировать кино в более созидательное русло», — заключает Виталий Милонов.

    Директор Российского института культурологи, кинокритик и публицист Кирилл Разлогов предположил в беседе с корреспондентом ФАН, что вряд ли за заявлением Мединского последуют попытка ограничить показ «Матильды» полностью или частично с помощью административного ресурса.

    «Но поведение прокатчиков мне кажется довольно странным. Я думаю, это в первую очередь вопрос охраны правопорядка и обеспечения безопасности зрителей. Прокатчики боятся за свое имущество. Психологически я могу понять их настроения, но в целом этот случай беспрецедентный для нашей страны — испугались хулиганов. Хулиганов надо арестовывать», — говорит Разлогов.   

    Кадр из фильма «Матильда»

    Сам Мединский ранее заявил о «переполненной чаше своего терпения» из-за скандала, связанного картиной «Матильда» и отказом объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» показывать фильм. Он охарактеризовал скандал вокруг «Матильды» как цирк и призвал обе стороны направить свою энергию «на решение реальных проблем: коммунальных, социальных, экономических».

    Напомним, запретить показ «Матильды» активно пытается депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она утверждает, что у нее на руках есть результаты экспертизы, свидетельствующей о том, что картина «может провоцировать любые проявления экстремизма».

     

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    Автор: Михаил Блинов
    #владимир мединский #наталья поклонская #виталий милонов #матильда #культура
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