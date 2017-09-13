Милонов: Скандал вокруг «Матильды» нужно использовать в созидательном русле

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Депутат Госдумы, член комитета ГД по международным делам Виталий Милонов считает, что обострившийся вокруг фильма «Матильда» конфликт нужно использовать для того, чтобы дать новый толчок развитию отечественного кинематографа.

«Не знаю, о какой конкретно чаше говорил уважаемый министр (министр культуры РФ Владимир Мединский — прим. ФАН) , но могу сказать, что чаша терпения переполнилась уже у многих. Почему за государственный счет была профинансирована третьесортная похабщина? Забавно наблюдать, как идеологи подобного рода провокационных картин, имеющих четкий антироссийский формат, пытаются сравнивать православных с террористами», — говорит Милонов.

По мнению народного избранника, подобным приемом пользуются американцы — многие представители Запада любят называть всех мусульман террористами. Подобная риторика в отношении православных христиан используется и в России с целью нанести удар стране, говорит Милонов. Спикер также подчеркнул, что среди его окружения, относящего себя к православным, никто не планировал препятствовать показу картины силовыми методами и каким-либо иным способом преступать закон.

«Нужно использовать конфликт, назревший в обществе, с одной стороны которого нормальные здравомыслящие люди, а с другой — антоны красовские и прочая либерастня (цитата передана дословно. - Прим. ФАН), и переориентировать кино в более созидательное русло», — заключает Виталий Милонов.

Директор Российского института культурологи, кинокритик и публицист Кирилл Разлогов предположил в беседе с корреспондентом ФАН, что вряд ли за заявлением Мединского последуют попытка ограничить показ «Матильды» полностью или частично с помощью административного ресурса.

«Но поведение прокатчиков мне кажется довольно странным. Я думаю, это в первую очередь вопрос охраны правопорядка и обеспечения безопасности зрителей. Прокатчики боятся за свое имущество. Психологически я могу понять их настроения, но в целом этот случай беспрецедентный для нашей страны — испугались хулиганов. Хулиганов надо арестовывать», — говорит Разлогов.

Сам Мединский ранее заявил о «переполненной чаше своего терпения» из-за скандала, связанного картиной «Матильда» и отказом объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» показывать фильм. Он охарактеризовал скандал вокруг «Матильды» как цирк и призвал обе стороны направить свою энергию «на решение реальных проблем: коммунальных, социальных, экономических».

Напомним, запретить показ «Матильды» активно пытается депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она утверждает, что у нее на руках есть результаты экспертизы, свидетельствующей о том, что картина «может провоцировать любые проявления экстремизма».