Донбасс: саперы обезвредили более 500 боеприпасов в ДНР

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Донецк, 13 сентября. Военные инженерно-строительных подразделений Донецкой народной республики нейтрализовали свыше 500 боевых припасов за минувшие сутки. Об этом в среду сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций республики.

По данным ведомства, за прошедший день на территории Донецкой народной республики найдено, вывезено и нейтрализовано 282 артиллерийских снаряда, а также четыре мины.

Кроме того, саперы обезвредили два кассетных элемента от снаряда РСЗО «Ураган», свыше 200 патронов, сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВСУ 36 раз обстреляли территорию ДНР, в результате обстрелов был разрушен один дом.