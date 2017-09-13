Россия и Турция зафиксировали по три нарушения перемирия за сутки в Сирии

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Москва, 13 сентября. Российская и турецкая стороны в двусторонней комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали по три нарушения режима прекращения огня, говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

Российские офицеры оценивают ситуацию в зонах деэскалации как стабильную, за сутки было зафиксировано три случая стрельбы. По одному в провинциях Латакия, Дамаск и Деръа. Турецкая часть представительства в комиссии по перемирию в САР зафиксировала три нарушения в провинции Дамаск.

Напомним, что на площадке казахской Астаны стартовал шестой раунд межсирийских переговоров, 13 сентября встретились представители стран-гарантов перемирия.