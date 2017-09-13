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Политика
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Происшествия
Власти Иркутска проводят эвакуацию из -за анонимных звонков о бомбах
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    Власти Иркутска проводят эвакуацию из -за анонимных звонков о бомбах

    11:20  13 Сентября 2017
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    Власти Иркутска проводят эвакуацию из -за анонимных звонков о бомбах

    Иркутск, 13 сентября. В столице Восточной Сибири проводится массовая эвакуация из-за звонков о минировании зданий, которые поступают в экстренные службы города.

    13 сентября поступило более 10 звонков с сообщениями о бомбах, которые якобы заложены в торговых центрах, транспортных предприятиях и в аэропорту Иркутска. Пользователи в Интернете пишут, что неизвестные звонили с угрозами в отделение Пенсионного фонда, школы № 71, 22, 23, 3, аграрный техникум, районный суд.

    Власти столицы Иркутской области провели массовую эвакуацию людей. По всем звонкам идут проверки. Пока никаких взрывных устройств не обнаружено.

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    Автор: Алексей Громов
    #мчс #иркутск #происшествие #бомбы
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