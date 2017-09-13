Apple представила беспроводное зарядное устройство AirPower

В Избранное

Сан-Франциско, 13 сентября. В рамках традиционной осенней презентации новых разработок компания Apple представила AirPower — универсальное беспроводное устройство, способное заряжать различные устройства от Apple.

Так, с помощью AirPower можно заряжать снабженные функцией беспроводной зарядки смартфоны iPhone X и iPhone 8/8 Plus, линейку часов Apple Watch и беспроводные наушники AirPods. Для того, чтобы начать зарядку аккумулятора, достаточно просто положить

Устройство должно поступить в продажу в 2018 году, поэтому пока что его важнейшая характеристика — время, необходимое для полной зарядки устройства — не разглашается. Цена пока также неизвестна.

Напомним, важным событием в рамках осенней презентации Apple стал новый iPhone X, который постигла забавная неудача - оснащенный новой функцией FaceID смартфон не смог с первого раза распознать лицо своего владельца.