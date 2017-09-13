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Audi выпустила 450-сильный универсал RS 4 Avant
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    Audi выпустила 450-сильный универсал RS 4 Avant

    10:28  13 Сентября 2017
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    Audi выпустила 450-сильный универсал RS 4 Avant

    Франкфурт, 13 сентября. Автомобильная компания Audi представила на Международном автомобильном шоу новую модель RS4 Avant.

    Автомобиль получил двигатель 2.9 TFSI, став, таким образом, самой спортивной модификацией A4.

    Audi выпустила 450-сильный универсал RS 4 Avant

    «Как и другие автомобили этой серии, новая модель обладает колоссальной мощностью и превосходной практичностью», — рассказал генеральный директор Audi Sport GmbH Штефан Винкельман на презентации.

    Он отметил, что на авторынке Китая Audi RS4 станет единственным представителем Avant в своем сегменте.

    Audi выпустила 450-сильный универсал RS 4 Avant

    На шоу также представили четвертое поколение флагманского A8.  Это авто дебютировало на Audi Summit в Барселоне. Модель оснастили системой AI третьего уровня (полноценным автопилотом). Автомобиль может развивать скорость до 60 км/ч. без участия водителя.

    Audi выпустила 450-сильный универсал RS 4 Avant

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    Автор: Дима Оленин
    #audi
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