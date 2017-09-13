Audi выпустила 450-сильный универсал RS 4 Avant

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Франкфурт, 13 сентября. Автомобильная компания Audi представила на Международном автомобильном шоу новую модель RS4 Avant.

Автомобиль получил двигатель 2.9 TFSI, став, таким образом, самой спортивной модификацией A4.

«Как и другие автомобили этой серии, новая модель обладает колоссальной мощностью и превосходной практичностью», — рассказал генеральный директор Audi Sport GmbH Штефан Винкельман на презентации.

Он отметил, что на авторынке Китая Audi RS4 станет единственным представителем Avant в своем сегменте.

На шоу также представили четвертое поколение флагманского A8. Это авто дебютировало на Audi Summit в Барселоне. Модель оснастили системой AI третьего уровня (полноценным автопилотом). Автомобиль может развивать скорость до 60 км/ч. без участия водителя.