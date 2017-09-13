Сирия новости 13 сентября 12.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА на востоке Хамы, ИГ казнило двух мирных жителей Дейр эз-Зора

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Сирия, 13 сентября. ВКС РФ обеспечивают освобождение поселений в районе Акербата, террористы ИГ* казнили двух мирных жителей Дейр эз-Зора за попытку сбежать в подконтрольные SDF кварталы, в Алеппо продолжаются бои между САА и «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА на востоке Хамы, поддерживают освободительную операцию в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции боевиков в Дамаске и Алеппо, несут потери в Хаме.

«Исламское государство»: казнило двух мирных жителей и атаковало САА в Дейр эз-Зоре, теряет позиции в Ракке, убило шесть солдат армии САР в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: взяли в плен нескольких солдат САА в Алеппо.

Курды: продолжают операцию в Ракке, сопровождающуюся жертвами среди мирного населения.

Международная коалиция: нанесла удары по Ракке, в результате чего погибло 11 мирных жителей.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска правительственные войска продолжают наносить удары по зонам дислокации боевиков радикальной оппозиции. Военный источник в Twitter (@Ferrapeechr1) сообщает, что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) обстреливает позиции радикальных формирований в городе Джисрин. Напомним, на территории оазиса Восточная Гута развернулось противостояние между войсками Башара Асада и антиправительственными группировками «Файлак ар-Рахман» и «Тахрир аш-Шам». В эпицентре боевых действий находятся районы Джобар и Айн Тарма. Вчера солдаты армии САР взорвали один из подземных переходов «Файлак ар-Рахман». По данным местных СМИ на момент детонации в тоннеле находились боевики, однако точных данных по количеству потерь радикальной группировки нет.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков в районе населенного пункта Анадан в северной части провинции Алеппо. Об этом сообщает Yarmouk News в своем аккаунте в социальной сети Twitter (@newsyarmouk).

Ранее сообщалось о вооруженных столкновениях между армией САР и радикальным формированием «Тахрир аш-Шам», возглавляемым боевиками «Джебхат ан-Нусры»*, на юге региона. В результате боестолкновений Сирийской арабской армии (САА) удалось заблокировать один из важнейших путей снабжения коалиции. В свою очередь радикалы «Тахрир аш-Шам» захватили в плен нескольких солдат армии Башара Асада.

Провинция Дейр эз-Зор

В административном центре провинции Дейр эз-Зор террористы «Исламского государства» казнили двух мирных жителей за попытку сбежать из подконтрольных радикальным исламистам кварталов на территорию, освобожденную курдскими отрядами. Об инциденте сообщает Barada News.

Также Barada News передает, что на позиции Сирийской арабской армии (САА) в квартале Хувейка террористами ИГИЛ* была совершена атака двух «джихад-мобилей». Информации о потерях армии САР пока не сообщается. Напомним, сирийская армия при поддержке ВКС РФ ведет зачистку города Дейр эз-Зор и его окрестностей от радикальных исламистов ИГ. Эффективные действия российской авиации обеспечили для армии САР возможность деблокировать город, стратегически важный военный аэропорт, а также установить контроль над трассой Пальмира – Дейр эз-Зор.

Провинция Ракка

В районе Национального госпиталя в городе Ракка продолжаются ожесточенные бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством»*, пишет военный источник в Twitter (@Ferrapeechr1). Ранее сообщалось, что курдские отряды народного ополчения отбили у террористов ИГ площадь Далла. По данным местных источников, освободительная кампания SDF, поддерживаемых с воздуха ВВС международной коалиции, сопровождается жертвами среди гражданского населения административного центра провинции Ракка. За прошедшие сутки под огнем курдских ополченцев погибло 10 мирных жителей города. Еще 11 гражданских лиц было убито в ходе авианалетов международной коалиции, возглавляемой США, в районе Аль-Баду, где в основном проживает мирное население. Кроме того, в результате боевых вылетов самолетов антитеррористического альянса было разрушено здание детской больницы

Провинция Хама

ВКС России продолжают оказывать поддержку сирийской армии в освобождении от ИГ поселений внутри «Акербатского котла». Военный Twitter-канал (@C_Military1) пишет, что под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешли поселения Захрутия, Дравайшия, Лавайбда, Ганима и Умм Саджа. Террористы «Исламского государства» оказывают ожесточенное сопротивление продвижению сирийских войск. Местный источник в Twitter (@chingiti4) пишет, что в результате ожесточенного противостояния в районе населенного пункта Хамад Омар радикальные исламисты ИГ убили шесть солдат армии САР.

Тем временем на юге провинции Хама продолжаются бои между правительственными войсками и группировками радикальной оппозиции. По данным, опубликованным местным источником в Twitter (@Ferrapeechr1), Сирийская арабская армия (САА) ведет артобстрел позиций боевиков в районе населенного пункта Хорбнафсе.

Ирак

Военно-воздушные силы Ирака уничтожили в городе Хавиджа штаб и группу террористов «Исламского государства», сообщает Alsumaria News. По данным информационного агентства среди ликвидированных радикальных исламистов был высокопоставленный член террористической организации Абу Омар аль-Ираки. Напомним, ВС Ирака при поддержке международной коалиции готовятся к зачистке анклава ИГИЛ в Хавидже. В течение последних недель к населенному пункту в провинции Киркук стекались силы проправительственных вооруженных формирований и армии Ирака. По данным иракских военных на территории города находится не менее 2000 боевиков «Исламского государства».

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)