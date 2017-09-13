Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Жириновского возмутило предложение выдвинуть женщину для участия в выборах 2018 года
Происшествия
Сотрудники саратовской мэрии экстренно эвакуированы из-за угрозы взрыва
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сотрудники саратовской мэрии экстренно эвакуированы из-за угрозы взрыва

    10:08  13 Сентября 2017
    129

    Сотрудники саратовской мэрии экстренно эвакуированы из-за угрозы взрыва

    Саратов, 13 сентября. Здание городской администрации Саратова было экстренно эвакуировано из-за сообщений о минировании. Об этом в среду сообщили в пресс-службе мэрии.

    По данным пресс-службы, эвакуация была проведена примерно в 09.30 по местному времени.

    Сообщается, что прозвенел сигнал об эвакуации, поэтому сотрудники администрации Саратова экстренно ушли из здания.

    На место приехали сотрудники правоохранительных органов, на данный момент здание полностью оцеплено.

    Сотрудники саратовской мэрии экстренно эвакуированы из-за угрозы взрыва

    Напомним, ранее стало известно, что воздушная гавань Якутска эвакуирована из-за анонимного звонка о «бомбе».

    В минувший вторник URA.RU передавало, что пермские власти отменили занятия в нескольких школах из-за звонков о заложенных бомбах. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #саратов #бомба #минирование #звонки
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 3123

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2609

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        21088

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3444

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        5272
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        14:06   13 Сентября 2017
        6916
        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        13:29   13 Сентября 2017
        198
        К автору скандального ролика о Тинькове нагрянули с обыском

        К автору скандального ролика о Тинькове нагрянули с обыском

        12:47   13 Сентября 2017
        321
        Саакашвили покинул отель во Львове и бесследно исчез

        Саакашвили покинул отель во Львове и бесследно исчез

        9:49   13 Сентября 2017
        1538