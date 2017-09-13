Сотрудники саратовской мэрии экстренно эвакуированы из-за угрозы взрыва

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Саратов, 13 сентября. Здание городской администрации Саратова было экстренно эвакуировано из-за сообщений о минировании. Об этом в среду сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным пресс-службы, эвакуация была проведена примерно в 09.30 по местному времени.

Сообщается, что прозвенел сигнал об эвакуации, поэтому сотрудники администрации Саратова экстренно ушли из здания.

На место приехали сотрудники правоохранительных органов, на данный момент здание полностью оцеплено.

Напомним, ранее стало известно, что воздушная гавань Якутска эвакуирована из-за анонимного звонка о «бомбе».

В минувший вторник URA.RU передавало, что пермские власти отменили занятия в нескольких школах из-за звонков о заложенных бомбах.