Неизвестные «заминировали» десять административных зданий в Хабаровске

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Хабаровск, 13 сентября. Неизвестные сообщили о минировании 10 объектов в Хабаровске, правоохранительные органы проверили названные адреса, в зданиях взрывные устройства не обнаружены, сообщили в краевом УФСБ.

Звонки о минировании десятка зданий поступили с двух до трех часов дня по местному времени на телефон единой диспетчерской службы Хабаровска, сообщила пресс-секретарь УФСБ по краю Ольга Алькина. Речь шла об административных объектах — здание правительства, администрации, автовокзала, ряда ТЦ, школах и спорткомплексе

«Оперативно выехали экстренные службы, проведена эвакуация, все помещения проверены, взрывные устройства не обнаружены», — прокомментировала спикер ведомства.

Ольга Алькина добавила, что возможной целью злоумышленников было запугивание, правоохранительные органы устанавливают источники анонимных звонков, пишет РИА Новости. Отметим, что четвертый день по России продолжаются телефонные звонки о минировании, по предварительным данным звонки идут с Украины.