Хоуп Хикс стала директором по коммуникациям Белого дома

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Вашингтон, 13 сентября. Белый дом объявил о назначении Хоуп Хикс на пост директора по коммуникациям.

Как рассказали в администрации президента США Дональда Трампа, Хикс заменила финансиста Энтони Скарамуччи, проработавшего на посту директора по коммуникациям десять дней.

Ранее Хикс уже работала в должности директора по коммуникациям. Напомним, Трамп заявлял, что готов назначить ее на эту должность на постоянной основе.

Заместителем пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс американский президент ранее назначил Раджа Шаха.