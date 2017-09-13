Донбасс: ВСУ 36 раз обстреляли населенные пункты ДНР
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Донецк, 13 сентября. Вооруженные силы Украины более 35 раз за прошедший вторник нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв населенные пункты Донецкой народной республики. Об этом сегодня сообщили в оперативном командовании республики.
По имеющимся данным, за прошедший день украинские военные 36 раз нарушили режим перемирия, обстреляв районы 15 поселков и сел.
Киевские солдаты вели обстрел из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
Также в оперативном командовании уточнили, что в результате обстрела на западе Донецка был частично поврежден дом.
Ранее сообщалось, что ВСУ семь раз обстреляли территорию Луганской народной республики.