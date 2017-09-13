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Сирия сегодня: Шойгу поздравил Асада, США направят «умеренным» оружие советского образца
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    Сирия сегодня: Шойгу поздравил Асада, США направят «умеренным» оружие советского образца

    10:10  13 Сентября 2017
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    Сирия сегодня: Шойгу поздравил Асада, США направят «умеренным» оружие советского образца

    Сирия, 13 сентября. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу встретился с президентом Сирийской Арабской Республики (САР) Башаром Асадом. В Астане началась шестая встреча по урегулированию сирийского кризиса. Соединенные Штаты готовят поставки «умеренной» оппозиции оружия советского образца. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Шойгу привез поздравление

    Российский министр обороны Сергей Шойгу на встрече с сирийским лидером Башаром Асадом в Дамаске передал ему поздравления от президента Российской Федерации Владимира Путина со снятием блокады боевиков террористической группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда РФ) вокруг города Дейр-эз-Зор. Информацию передает пресс-служба президента САР.

    «Шойгу передал Асаду поздравление от Владимира Путина. Стороны также обсудили планы по продолжению боевых действий против террористов «Исламского государства»* и сотрудничество сирийской армии с ВКС РФ с целью полного освобождения Дейр-эз-Зора», — говорится в сообщении.

    Сирия сегодня: Шойгу поздравил Асада, США направят «умеренным» оружие советского образца

    Кроме того, стороны отметили решимость продолжать и укреплять усилия в борьбе с мировым терроризмом во всех частях Сирии. Результаты этой войны станут «судьбоносными» не только для САР, но и для всего Ближнего Востока, подчеркивает пресс-служба президента САР.

    Переговоры в Астане

    В среду, 13 сентября, в Астане начался шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса со встреч рабочих групп стран-гарантов режима прекращения огня. Основная тема переговоров — создание четвертой зоны деэскалации в Идлибе и закрепление перемирия в уже действующих зонах. Встречи проходят в закрытом режиме.

    Ожидается, что сначала пройдут встречи в двусторонних форматах. После этого к переговорщикам присоединятся представители Организации Объединенных Наций (ООН).

    Сирия сегодня: Шойгу поздравил Асада, США направят «умеренным» оружие советского образца

    В заседании примут участие эксперты рабочей группы стран-гарантов перемирия в САР (Турция, Иран, Россия), делегация официального Дамаска и «умеренной» оппозиции, а также спецпосланник ООН Стаффан де Мистура. Кроме того, Соединенные Штаты и Иордания выступят в качестве наблюдателей.

    Как сообщает Газета.ru, в Астане может быть подписан весь пакет документов по Сирии.

    Оружие для «умеренных»

    Пентагон собирается выделить более двух миллиардов долларов на оружие и боеприпасы советского образца для сирийской «умеренной» оппозиции. Об этом говорится в заключении совместного расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Балканской сети журналистских расследований (BIRN).

    Сообщается, что американское военное ведомство наняло «целую армию подрядчиков и субподрядчиков» — от крупных военно-промышленных корпораций до фирм, которые имеют связи с организованной преступностью. В докладе отмечается, что для удовлетворения спроса поставок оружия для сирийского кризиса США обратились к поставщикам из Грузии, Украины и Казахстана, снизив требования к производственным стандартам.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Илья Муромский
    #сирия #дамаск #хама #хомс
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