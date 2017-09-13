Новости Новороссии: Донбасс ждет миротворцев ООН, Калиново и Желобок под огнем ВСУ

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Новороссия, 13 сентября. Представители народных республик Донбасса настаивают на миротворцах из стран — членов Совета Безопасности ООН. Территория ЛНР под огнем украинской артиллерии. Последние новости Донбасса — в материале Федерального агентства новостей.

Донбассу нужны миротворцы

Руководство ДНР и ЛНР выступает за то, чтобы миротворческий контингент ООН в Донбассе комплектовался контингентами стран — постоянных членов Совбеза ООН (России, Франции, США, Великобритании и Китая). Об этом рассказали в парламенте ДНР.

Отметим, ранее официальный Киев призывал к тому, чтобы исключить российских представителей из рядов миротворцев. В Верховной раде Украины предлагают привлечь к миссии граждан стран СНГ.

«Украина пытается извратить и всячески саботировать инициативу о введении контингентов. При этом инициированный Москвой проект резолюции Совбеза ООН подразумевает, что миссию должны согласовать обе стороны конфликта. Мы считаем, что национальный состав миротворческих сил должен быть укомплектован постоянными членами СБ ООН. Россия является членом Совета Безопасности с момента его основания», — подчеркнули в парламенте ДНР.

Кроме того, Москва, как Париж и Берлин, — гарант Минских соглашений, соответственно ввод миротворцев должен способствовать выполнению политических пунктов минских договоренностей.

Напомним, и.о. главы МИД ЛНР Владислав Дейнего, представляющий Луганскую народную республику на переговорах в Минске, добавил, что 20 сентября контактная группа должна детально обсудить предложения о вводе миротворческих сил ООН.

Киев атакует ЛНР

За минувшие сутки украинские силовики семь раз нарушали режим прекращения огня и обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве республики.

Сообщается, что наиболее интенсивным обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, а также сел Желобок и Калиновка. При этом военнослужащие украинской армии активно использовали для проведения атак штатное вооружение боевых машин пехоты, автоматические станковые гранатометы и стрелковое вооружение различного калибра. В настоящее время представители ЛНР ведут осмотр пострадавших районов и выясняют возможные потери.

Напомним, с осени 2014 года участники контактной группы более десяти раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в Донбассе. При этом ВСУ не раз нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с минскими соглашениями.

Насосная станция под обстрелом

Насосная станция Южнодонбассого водовода, что близ села Васильевка (ДНР), оказалась в зоне обстрела со стороны украинских военнослужащих, сообщает командование армией Донецкой народной республики.

«В 20:07 с позиций 72 омбр ВСУ осуществлен минометный обстрел по станции первого подъема Южнодонбасского водовода в районе села Васильевка под Ясиноватой. Зафиксировано прилетевших пять мин калибром 82 мм», — пояснили в оперативном командовании.

Персонал станции был эвакуирован, информация о повреждениях уточняется.