Президентом Сингапура впервые в истории страны стала женщина

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Сингапур, 13 сентября. Халима Якоб стала первой в истории Сингапура женщиной, которую избрали главой страны.

Такую информацию озвучил председатель сингапурского избиркома Эн Вай Чун, после того, как были проверены все данные, сообщает портал «Ньюинформ».

Занявшая должность президента Сингапура Халима Якоб, до недавнего времени была спикером парламента. Известно, что 63-летняя женщина также стала первым за 47 лет представителем малайской общины, который смог получить такой важный пост.

Кроме экс-спикера, принимать участие в выборах планировали еще четыре претендента. Но кандидатуры двоих отклонили на первом этапе подачи документов, так как они не являлись выходцами из малайской общины. Чуть позже с дистанции сошли еще два кандидата, которые не сумели получить сертификат на право быть избранными. В итоге единственным претендентом на пост президента оказалась Якоб.